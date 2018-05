6 détails qui ont retenu notre attention dans le nouveau clip de Cœur de pirate avec Loud

La chanteuse montréalaise s’est acoquinée avec le rappeur Loud pour son nouvel extrait, Dans la nuit. Leur complicité en studio les a suivis sur le plateau de tournage du clip.

Voici six petits détails qu’on a remarqués pour vous.

En partant, depuis quand Cœur de pirate utilise-t-elle le sigle «CDP»? On a tout d'abord cru que la Caisse de dépôt avait financé le clip...

Capture d'écran

Le clip nous montre la chanteuse dans un liquide blanc qui semble être du lait (du 1 %, serions-nous tentés de dire). Doit-on y voir un hommage à 60, rue des Lombards, d’UZEB?

On tombe vite dans le cœur de l’action avec une scène de meurtre. Le bon Loud porte la chanteuse dans ses bras... tout en rappant! Il n'a même pas le souffle court. En forme, le Loud!

Dans la ruelle, de la neige est visible, alors qu’on essaie d’oublier que c’était encore l’hiver il y a deux semaines...

Capture d'écran

Avec un plan-séquence relativement long où le rappeur porte la chanteuse (voir plus haut), on espère que Loud n'a pas eu à faire trop de prises. Si oui, le 1er juillet s’en vient, c’est lui qu’il vous faut pour vous aider à déménager!

Capture d'écran

Bref, le clip Dans la nuit est un genre d’hommage à The End of the F**king World (qui est un genre d’hommage à Bonnie & Clyde)? (En plus de comporter un hommage à UZEB dans l’intro?)