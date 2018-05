À propos de la religion très présente dans votre chronique

J’ai envie de vous entretenir d’un sujet qui m’interpelle fortement dans ma vie personnelle et encore plus dans votre Courrier. D’autant plus que le nombre de lecteurs qui vous écrivent sur ce sujet me semble augmenter avec le temps. Il s’agit du thème de la religion et de Dieu. Cela alors que beaucoup de ces gens qui vous écrivent se disent athées, incroyants ou encore agnostiques.

Parmi eux, plusieurs tentent de vous convaincre que Dieu n’existe pas, qu’il faut être naïf pour croire aux sornettes que les religions tentent de nous imprimer dans le crane. Mais ce qui me surprend le plus, c’est qu’on parle encore, rendu en 2018, de faits qui se sont déroulés il y a plus de 2000 ans en les niant, tout en étant incapables de dire pourquoi. Ma question est donc : « Est-il possible Louise, qu’il y ait plus de « chercheurs de Dieu » qu’on peut l’imaginer? »

Gérald C.

Je soupçonne que l’angoisse existentielle devenant plus grande avec l’âge, l’humain qui approche de sa fin se mette à rechercher Dieu plus avidement. Cela parce qu’à la grande question « Que se passe-t-il après la mort? », les religions apportent des réponses qui en sécurisent plusieurs.