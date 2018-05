Adoptez la cafetière à piston

Le contact des grains de café et de l’eau bouillante dans une cafetière à piston avec filtre intégré crée un café fraîchement infusé que les mordus préparent encore et encore, où qu’ils soient. Voilà pourquoi une seule cafetière ne suffit pas, à moins de la transporter avec soi !

La classique

Photo courtoisie

La cafetière à piston nommée Chambord de Bodum présente une verseuse en verre borosilicaté résistant à une haute température, un élégant cadre en acier inoxydable coloré, ainsi qu’une poignée qui ne transmet pas la chaleur. Invitez quelques amis à prendre un café, avec cette cafetière d’une capacité de huit tasses.

La précise

Photo courtoisie

On dit de cette cafetière à piston KitchenAid qu’elle est « de précision », parce qu’elle permet d’infuser un café français corsé et parfaitement dosé, grâce à sa balance intégrée et à sa minuterie. Il est donc facile de peser les grains de café et l’eau indépendamment dans la carafe en acier inoxydable, puis d’obtenir un ratio et un temps d’infusion précis.

La portative

Photo courtoisie

Infusez votre café n’importe où, avec cette cafetière à piston de voyage Espro permettant aussi de préparer un thé sur le pouce. Partout où vous irez, votre boisson chaude préférée sera à vos côtés, prête à boire à même le contenant en acier inoxydable isotherme. Dotée d’un système à double microfiltre breveté, elle permet de concocter 296 ml de café.

La chaleureuse

Photo courtoisie

Cette cafetière à piston arbore la toute nouvelle couleur Le Creuset, baptisée du nom gourmand de « Bleuet ». Son récipient en grès d’une capacité de 0,8 litre garde le café bien chaud très longtemps, de façon à prolonger le plaisir. Inutile de lui réserver une place dans l’armoire, car sa beauté mérite d’être dévoilée.

La coquette

Photo courtoisie

Le printemps s’invite dans votre cuisine avec cette cafetière à piston Stokes (33,8 oz), en verre et en plastique, joliment vêtue de rose et décorée d’un petit oiseau. En plus d’avoir du style, elle se nettoie facilement au lave-vaisselle. Quelle belle idée cadeau pour la fête des Mères demain !