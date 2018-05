Battu, poignardé et brûlé par celui qu'il croyait être son meilleur ami

Michael Fitzgerald a été en enfer et en est revenu. On ne peut décrire autrement cette terrible épreuve qu’il a vécue depuis la nuit du 27 avril 2015, à Rawdon, alors que celui qu’il croyait être son meilleur ami, André Daigle, 18 ans, ainsi qu’une connaissance, Abigaël Sarrasin, 17 ans, ont tenté de l’assassiner.

Trois ans plus tard, il s’exprime pour la première fois à la caméra depuis les événements, dans le cadre de l’émission La Parole Aux victimes présentée à LCN.

«J’ai entendu: “Go! On y va!”» Michael n’a à peu près pas eu le temps de réagir. Il avait invité Daigle et Sarrasin pour une soirée de jeux vidéo. Ceux-ci ont simulé une panne d’électricité avant de se ruer sur lui et de le battre à coups de barre de fer.

Il a bien tenté de leur échapper, implorant leur pitié, déboulant les escaliers, mais ils n’étaient pas au bout de leur sauvagerie. «Il y en a un qui m’a poignardé puis ils m’ont jeté de l’essence et ils m’ont allumé. J’ai senti l’odeur et la chaleur», raconte Michael.

Les deux suspects ont pris la fuite, le laissant pour mort, mais c’était sans compter la détermination de Michael qui s’est roulé pour s’éteindre et qui s’est fait un garrot pour arrêter le saignement. Il est sorti de la maison pour chercher de l’aide et a tout juste eu le temps de donner le nom de ses agresseurs avant de perdre connaissance.

Michael a été brûlé sur 50 % de son corps, en plus des multiples coups et lacérations. «J’avais très très peur, se rappelle son frère Yan. Ils disaient que son état était tellement critique qu’il fallait y aller au jour le jour.»

Finalement, il a repris connaissance après deux mois et demi dans le coma. «J’avais beaucoup de colère, raconte-t-il. Je me suis senti trahi. J’ai eu beaucoup de misère à me montrer en public», dit-il. Son corps était marqué à jamais par cette agression gratuite.

Ses agresseurs, des «meurtriers chanceux», a souligné la juge, ont été condamnés à 10 et 7 ans de prison, et ce, même si Daigle avait fraudé Michael pour 20 000 $ et qu’il a plaidé coupable.

Michael n’a jamais pardonné à Daigle. «On lui a fait confiance, déplore-t-il. On l’a aidé quand il était dans le trouble». Cette attaque a complètement remis en question toutes ses relations. «J’ai beaucoup de misère à avoir confiance en l’être humain à cause de ce qu’il m’a fait.»

Son frère ne cache pas son admiration pour celui qu’il qualifie de «guerrier». «Il a une volonté de vivre et une motivation de fer. Il s’est battu du début à la fin. Il n’a jamais lâché», ajoute Yan.

Michael est courageux, mais il a besoin d’aide. L’IVAC l’a indemnisé pour une partie ses soins et la moitié de ses rendez-vous en psychologie. «Les psychologues voudraient le voir plus souvent, dit Yan, mais financièrement, on ne peut pas.»

Sa famille a donc mis sur pied une page sur le site de sociofinancement GoFundMe pour financer ses démarches judiciaires contre l’IVAC. On sollicite également plusieurs humoristes et chanteurs pour un spectacle-bénéfice le 27 mai prochain.