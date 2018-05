La très attendue concession BMW de Lévis a officiellement été inaugurée mercredi dernier, le 9 mai, lors d’un cocktail dînatoire en compagnie de Bertrand Roberge, président et fondateur de la première concession BMW, à Québec, ainsi que de M. Jean-François Tremblay. Bon nombre d’invités ont pu visiter les locaux situés au 5303, rue Louis-H.-Lafontaine, à Lévis. L’ouverture de cette nouvelle concession a nécessité un investissement de plus de 16 M$ et a permis la création de 20 emplois. La grande ouverture est prévue la semaine prochaine, du mardi 15 au jeudi 17 mai.

Photo courtoisie