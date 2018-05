Cette photo de Tommy Lee est la chose la plus dégueulasse que vous verrez aujourd'hui

Certaines personnes devraient avoir tous leurs accès aux réseaux sociaux retirés et Tommy Lee fait depuis aujourd’hui partie du lot.

Le musicien déchu a décidé d’écœurer tout le monde ce vendredi en partageant une photo de son tartre et sa gingivite avancée sur Instagram. Admettons qu’on a fait le saut en consultant notre fil Instagram. #Gingivite

Tommy ne se regarde vraisemblablement pas souvent dans le miroir (et n’est pas un adepte féroce du fil dentaire) si on se fie à la photo de sa dentition ultra-zoomée, pour notre plus grand déplaisir. L’ex de Pamela Anderson semble heureusement être allé chez le dentiste et s’être payé un nettoyage, comme le démontre les pauvres gencives ensanglantées du rockeur. Beurk.

La photo n’a pas fait l’unanimité auprès des abonnés de Tommy, ne récoltant qu’un maigre 630 «likes». Mettons qu’il aurait pu se garder une petite gêne cette fois-ci.