Congrès de l’ACFAS: un «tsunami» inondera le système de santé

Engorgement du réseau de la santé et complexité des traitements : la « multimorbidité » est un fardeau croissant, et le système n’est pas prêt à accueillir tous ces malades. « C’est très inquiétant », a affirmé le médecin Martin Fortin dans le cadre d’un colloque sur la question au congrès de l’ACFAS.

« Ça réduit la qualité de vie, ça augmente le niveau de détresse psychologique. Ça augmente les coûts directs et indirects en santé. Ça augmente les taux de complication, les durées d’hospitalisation et les hospitalisations multiples », a-t-il signalé.

« Et si tu augmentes le nombre de personnes âgées, on va aller vers des prévalences populationnelles qui seront aux alentours de 45 % à 50 %. C’est énorme. Ce que l’on voit c’est la pointe de l’iceberg. L’explosion des coûts sera énorme. C’est un tsunami. »

C’est la médecine qui a fait augmenter la longévité. « Avant, dit-il, lorsque tu avais du diabète, tu ne vivais pas longtemps. » « De plus en plus, on y survit, de plus en plus, on les accumule », a-t-il illustré.