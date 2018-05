Contrebande de tabac: 715 000 $ d’amende et de la prison pour un homme de Québec

Un résident de Québec aura deux mois pour payer une amende de près de 715 000 $ pour avoir fait la contrebande de tabac. Il devra en plus purger une peine d’emprisonnement discontinue de trois mois.

Revenu Québec reproche à René Thomassin, 77 ans, d’avoir écoulé 625 000 cigarettes de contrebande, un chiffre établi lors de l’enquête qui a suivi deux perquisitions effectuées à son domicile par la Sûreté du Québec, en octobre 2014 et en janvier 2016. Les policiers avaient alors mis la main sur près de 60 000 cigarettes contrefaites.

L’homme a reconnu sa culpabilité dans quatre dossiers différents. Le juge a été particulièrement sévère à son endroit puisqu’il n’en est pas à sa première condamnation en la matière, a mentionné Geneviève Laurier, porte-parole à Revenu Québec.

Autre condamnation

C’est l’une des douze personnes à avoir été trouvées coupables, en mars, d’infractions liées à la contrebande de tabac, et qui devront payer au gouvernement des amendes totalisant 2,1 millions $, a annoncé vendredi Revenu Québec. Des sommes qu’elles devront remettre au gouvernement dans un délai d’un à trois mois.

Un autre homme de Québec, Robert Bincette, a écopé d’une amende de 638 196 $ après que les policiers eurent saisi plus d’un million de cigarettes de contrebande chez lui.

Ces personnes n’étaient pas titulaires du permis exigé par la loi afin d’exercer des activités commerciales liées au tabac, souligne Revenu Québec dans son communiqué.

Petits et gros joueurs

En février, Le Journal rapportait le témoignage d’une femme de 76 ans de Québec qui s’est vu remettre une amende de près de 300 000 $ pour des faits similaires. Ghislaine Perreault avait reconnu ses torts, mais dénonçait le gouvernement qui, selon elle, «s’attaque aux petits, aux plus vulnérables, alors qu’il laisse les gros vendeurs agir en paix».

Une accusation que réfute Revenu Québec. «On agit sur plusieurs fronts, que ce soit contre des individus, contre des groupes. On le fait et on sent vraiment les impacts», a dit Geneviève Laurier, vendredi, en entrevue téléphonique. Elle ajoute que le rôle de l’agence provinciale se limite à appliquer la loi, et non à mener des perquisitions, à la charge des policiers.

Selon les chiffres les plus récents, en 2015-2016, ce sont 2185 personnes qui ont été condamnées au Québec pour des infractions liées à la contrebande de tabac. La part de la contrebande dans le marché du tabac a toutefois chuté de 2015 à 2009, passant de 30% à moins de 15%, indique Revenu Québec.