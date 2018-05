De la pression sur l’Armada

La série finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est maintenant à égalité 2-2 entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et le Titan d’Acadie-Bathurst, mais on ne peut pas dire pour autant que ce duel au sommet donne droit à des matchs chaudement disputés.

Aucun but décisif en fin de match, aucune prolongation jusqu’à maintenant.

Certes, la deuxième partie de cette finale a tourné en faveur du Titan en troisième période. Avant le second but du match d’Antoine Morand, inscrit dans un filet désert, l’Armada était toujours dans le coup. Le gardien Evan Fitzpatrick et le Titan l’ont néanmoins emporté par le pointage de 4 à 0 ce soir-là, à Boisbriand. Les partisans de l’Armada ont d’ailleurs eu du mal à avaler cette défaite.

Concernant les trois autres matchs de la série, force est de constater que les rencontres ont été davantage à sens unique. L’Armada avait vogué vers une victoire de 4 à 1 à la première partie.

Puis, à Bathurst, le Titan l’a emporté 5 à 2, mardi, avant de s’incliner 5 à 1 le lendemain.

« En deuxième période, nous nous sommes tirés dans le pied », a d’ailleurs admis l’entraîneur-chef du Titan, Mario Pouliot, lors de son point de presse au terme du quatrième match, mercredi soir.

Avantage à l’Armada

L’Armada a donc récupéré l’avantage de la patinoire en vue de la cinquième joute, prévue pour ce soir au Centre d’excellence Sports Rousseau.

La troupe de Joël Bouchard ne pourra toutefois se permettre aucun relâchement.

« Je pense qu’on peut être encore meilleurs que ça, a simplement résumé Bouchard, mercredi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Il y a encore des moments où on n’a pas été assez bons. »

Les trois meilleurs pointeurs de l’Armada depuis le début des séries sont Drake Batherson, Alexandre Alain et Alex Barré-Boulet, qui ont récolté respectivement 31, 30 et 27 points.

Moins en vue, le défenseur Tobie Paquette-Bisson se démarque par ailleurs avec un différentiel de +20 au cours des présentes éliminatoires.