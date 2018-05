Demeures de rêve : une tour de Miami où les architectes se sont éclatés

La folie immobilière à Miami ne s’essouffle pas. Les promoteurs continuent à redéfinir la ligne d’horizon de la ville, qui est déjà fort jolie, avouons-le.

L'un de ces projets-signatures qui font augmenter la pression sanguine des maniaques d’immobilier est le gratte-ciel de grand luxe One Thousand Museum, qui doit être parachevé cette année en plein centre-ville, sur Biscayne Boulevard.

Le prix de départ des unités est fixé à 5,6 millions $ US (environ 7,2 millions CAN), ce qui en dit long sur les fortunes qui vont se côtoyer dans cet univers très futuriste, où, on le sent, les architectes ont pu s’éclater sans avoir peur d'être freinés par les promoteurs.

L’édifice de 62 étages, qui disposera de sa propre piste d’atterrissage d’hélicoptère, offrira des vues imprenables sur Biscayne Bay et Miami Beach, de même que sur l’océan Atlantique.

Nous vous présentons un penthouse situé au sommet du One Thousand Museum, unité qui comptera 10 416 pieds carrés et des murs-fenêtres qui laisseront le chaud soleil floridien réchauffer les planchers de marbre. Il est en vente pour 20,95 millions $ US, soit environ 26 750 000 $ CAN.

Il est doté d’une terrasse qui offre une vue dégagée,sans pareil sur le bord de mer de Miami.

L’unité compte cinq chambres et sept salles de bain.

Il y a aussi une piscine au sommet qui donne vraiment le goût de flâner ainsi que des piscines à l’extérieur, au niveau du sol.