Gala Airmedic : 115 000 $ amassés

Le 3 mai dernier, plus de 750 convives se sont réunis au Complexe Capitale Hélicoptère pour le 6e Gala Airmedic. Animée par Philippe Bond, cette édition de l’événement marque un tournant important puisque l’organisation a pu amasser 100 000 $ au profit de la Fondation Airmédic, qui vient en aide aux enfants malades en région éloignée afin qu’ils puissent accéder à des soins spécialisés, notamment en facilitant le transport des jeunes patients vers les hôpitaux pédiatriques. Les participants ont pu également profiter d’un spectacle offert par Gregory Charles, Ludovick Bourgeois et Martin Levac.

Photo courtoisie

La présidente et fondatrice, Stéphanie Huot, est plus que satisfaite de cette 6e édition : « Ce soir, nous avons atteint une nouvelle étape, grâce à l’appui financier de tous, nous avons dépassé la barre des 115 000 $. Cet important montant démontre que les activités de la Fondation Airmedic ont un impact direct dans la communauté et nous envisageons la 7e édition du Gala avec beaucoup d’enthousiasme. »