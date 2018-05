Golden Knight c. Jets : l’improbable duel

Scénario impensable en début de saison, les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas s’affronteront en finale de l’Association de l’Ouest. La série, fort attendue, s’amorcera dès samedi, au Bell MTS Place.

À leur première saison dans la Ligue nationale de hockey, les Golden Knights n’en finissent plus de surprendre. Avec huit victoires en 10 matchs depuis le début des séries éliminatoires, ils ont encore établi une nouvelle marque. Aucune équipe dans l’histoire de la ligue n’a connu autant de succès à ses 10 premières rencontres en séries.

«Si vous regardez beaucoup de hockey, vous savez qu'ils jouent comme ça depuis le début. Ce n'est pas une équipe qui s'est mise en marche dans le dernier mois pour se faire une place en séries», a noté l'entraîneur des Jets Paul Maurice en entrevue avec le site LNH.com.

«Ils ont été bons dès le début et tout au long de la saison. Si vous aimez le hockey et que vous venez juste de découvrir la LNH, vous ne pouvez pas deviner qu’il s’agit d’une équipe d’expansion», a poursuivi Maurice.

Même sans l’avantage de la glace, la formation de Vegas entrera dans cette série en pleine confiance.

«Ça ne nous dérange pas [l’avantage de la glace], a affirmé l'entraîneur de Vegas Gerard Gallant en entrevue à LNH.com. Nous avons disputé 41 matchs à l'étranger durant la saison et nous avons eu une très bonne fiche (22-14-5), et nous avons une excellente fiche sur la route jusqu'ici dans les séries (4-1). Ils ont l'avantage de la glace, alors nous allons nous présenter en espérant pouvoir disputer deux très bons matchs et retourner à la maison avec une avance dans la série. C'est ça le but.»

Les nouveaux Jets

Les Jets aussi ont de quoi surprendre. Ils en seront à une première présence en finale d’association depuis leur entrée dans la ligue en 1999, alors qu’ils étaient les Trashers d’Atlanta. Jamais une formation de Winnipeg, où a été relocalisée l’équipe en 2011, ne s’est rendue aussi loin dans les séries de la Coupe Stanley.

Si Paul Maurice s’attend à une série robuste, il croit aux chances des siens. La victoire de sa troupe lors du septième match à Nashville lui en donne toutes les raisons.

«Nous avons de bons patineurs. Kyle Connor a fait de mieux en mieux à mesure que la série avançait, il a gagné en force. J'ai vraiment aimé le jeu de (Nikolaj) Ehlers, il était sur la rondelle. Mais c'est là une chose difficile à faire, aller sur la route... bien jouer ici [à Nashville] et afficher autant de constance, c'est impressionnant.»