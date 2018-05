H&M s’agrandit à Laurier Québec et Aritzia débarque à Place Ste-Foy

H&M prend de l’expansion sur le boulevard Laurier. Le détaillant suédois de vêtements prévoit doubler la superficie de son magasin actuel au centre commercial Laurier Québec.



Selon nos informations, H&M comptera d’ici la fin de 2018 sur un magasin de plus de 28 000 pieds carrés à Laurier Québec.



H&M, qui a annoncé récemment un recentrage de ses activités avec la fermeture de nombreux magasins à travers le monde, n’a pas l’intention de lever le pied au Québec. Au Québec, H&M compte tout près de 20 magasins.



H&M, qui compte plus de 4000 magasins sur la planète, avait annoncé en décembre dernier un plan de restructuration alors que ses ventes en ligne sont en pleine progression.



H&M a annoncé tout récemment que la ligne de vêtements MOSCHINO x H&M sera disponible dans ses magasins dès le 8 novembre prochain.



Aritzia à Place Ste-Foy



Par ailleurs, la chaîne Aritzia ouvrira cet automne une première boutique de 7000 pieds carrés à Québec à Place Ste-Foy.



Le détaillant de vêtements pour femmes de Vancouver compte déjà quatre succursales dans la région de Montréal.



En pleine croissance, Aritzia (inscrite à la Bourse de Toronto) compte plus de 80 boutiques en Amérique du Nord.



Plusieurs grandes personnalités portent publiquement des vêtements Aritzia, dont la future épouse du prince Harry, Meghan Markle.



Au cours de la dernière année, Aritzia a vu ses ventes atteindre 743 millions $, en hausse de 11 %, avec des profits nets de 57 millions $.



Aritzia prévoit doubler ses revenus d’ici 2021 en ouvrant des magasins tout en faisant bondir ses ventes en ligne.