Signe que l’été est à nos portes, la saison de Je Cours Qc est bel et bien amorcée. La semaine dernière, pas moins de 4300 coureurs ont pris la ligne de départ à l’occasion du Demi-marathon Oasis de Lévis. Un nouveau record a alors été enregistré chez les hommes; Kapsang Ezekiel a en effet parcouru les 21,1 km de l’épreuve en un temps inégalé de 01:08 :15.5. Pleins feux a rencontré Mme Chantal Lachance, de Gestev, copropriétaire de ce circuit. Le prochain événement de Je Cours Qc se tiendra le 21 mai prochain, lors du Trail du Coureur des Bois de Duchesnay, une course en sentier pour les coureurs de tous les âges et de tous les niveaux. Il est toujours possible de s’y inscrire ainsi qu’aux autres circuits.

Résultats du Demi-marathon Oasis de Lévis

Hommes

1er : Kipsang Ezekiel, Kenya (01:08:15.5)

2e : Christopher Busset, Saint-Romuald (01:10:02.9)

3e : Jimmy Gobeil, Québec (01:10:27.9)

Femmes

1re : Karine Lefebvre, Lac-Beauport (01:21:48.9)

2e : Nadia Bolduc, Chicoutimi (01:22:56.9)

3e : Émile[CP1] Bergeron, Québec (01:23:29.9)

Survol des événements de Je Cours Qc cet été

Trail Coureur des Bois de Duchesnay, le 21 mai

Pour une 5e année consécutive, quelque 1000 coureurs et marcheurs s’aventureront dans les sentiers de la Station touristique Duchesnay sur un parcours de 18 km.

Descente Royale Québec, le 3 juin

Cet événement accueillera près de 2000 coureurs et marcheurs sur un parcours légendaire qui descend sur 95 % de sa longueur de 10 km. Un défi connu dans la région depuis maintenant 33 ans!

Défi escaliers, le 17 juin

Les participants passeront par tous les escaliers reliant la basse-ville et la haute-ville de Québec, en alternant entre un escalier à monter et un à descendre, et franchiront ainsi plus de 3000 marches.

Marathon SSQ – Québec, du 12 au 14 octobre

L’événement offrira un tout nouveau parcours cette année, uniquement à Québec, sur l’un des plus beaux parcours au monde. Les coureurs sillonneront 8 beaux quartiers de Québec. Un défi entièrement reconfiguré, qui se déroulera dans un décor automnal