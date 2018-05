La fin de Cendrillon

WINNIPEG | Les Golden Knights de Vegas se débarrassent petit à petit de leur étiquette d’histoire à la Cendrillon. Théoriquement, ils restent une équipe d’expansion, mais le dernier bébé de la LNH a grandi à une vitesse folle.

Si le récit tient d’un scénario de Hollywood avec une saison de 109 points, un sommet dans la division Pacifique, et une présence en finale de l’Ouest à leur première année d’existence, les Golden Knights ont fini de surprendre.

« Je ne crois pas que nous avons déjà approché les Golden Knights comme une simple équipe d’expansion, a affirmé Blake Wheeler, le capitaine des Jets de Winnipeg. Encore moins aujourd’hui. Ils se retrouvent dans une situation unique en atteignant la finale de l’Ouest dès leur première année. Ils ont des joueurs établis. Les joueurs des Knights ont probablement plus d’expérience en séries que nous.

Ils ont ouvert les yeux des gens très rapidement cette saison, ils ont connu une saison formidable, a poursuivi Wheeler. Leurs succès ne sont pas le fruit du hasard. Ils n’ont rien d’une équipe Cendrillon. »

Depuis le début des séries, les Golden Knights ont écarté de leur route les Kings de Los Angeles en quatre petits matchs et les Sharks de San Jose en six rencontres.

Encore une surprise

Si les Jets démontrent un grand respect face à leurs rivaux, les Knights ne détestent pas le rôle du négligé.

« On surprend encore, a dit l’ailier Jonathan Marchessault à la veille du premier match de cette finale de l’Ouest. On n’est jamais l’équipe favorite depuis le premier tour. Ça fait partie du jeu. Mais comme équipe, on n’est jamais satisfait, on cherche toujours à en vouloir plus. On reste une équipe humble depuis le début de l’année, mais on croit en nos moyens. Je suis extrêmement fier de notre parcours, mais il n’est pas encore terminé. »

Avec 11 points (4 buts, 7 passes) en 10 rencontres depuis le début des séries, Marchessault est un acteur clé du beau parcours des Golden Knights. Il considère toutefois que le principal artisan reste celui qui porte un masque et des jambières.

Le grand meneur

Marc-André Fleury remporterait le trophée Conn Smythe, décerné au joueur le plus utile à son équipe en séries, si le vote devait se tenir après les deux premiers tours. Fleury est tout simplement sublime avec un dossier de huit victoires et deux revers, une moyenne de 1,53, un taux d’efficacité de ,951 et quatre jeux blancs.

« Nous n’avons pas de capitaine, mais c’est Marc-André notre grand meneur, a raconté Marchessault. Quand tu as un gardien qui te donne une chance de gagner tous les soirs, ça procure une grande confiance au groupe. Je suis extrêmement heureux de côtoyer un joueur comme lui. Même après 14 ans dans la LNH, il a la même passion et détermination. Il veut s’améliorer. Il est le reflet de notre équipe. Il ne prend pas de pause, il travaille tous les jours. On embarque tous sur notre cheval et on veut travailler. Il est notre leader sur la glace et à l’extérieur. »

À l’image de Marchessault, le défenseur Deryk Engelland a souligné le rôle déterminant de Fleury.

« Flower est la colonne vertébrale de notre équipe, a souligné Engelland. Je le connaissais de mes saisons à Pittsburgh et je revois le même gardien. Il est un aussi bon gardien qu’une aussi bonne personne. Tu veux t’entourer de joueurs comme lui. »

Pas une course

Il y a quelques mois, Fleury n’aurait jamais parié sur un tel dénouement. Les Golden Knights ont une place dans le carré d’as, alors que les Penguins de Pittsburgh se reposent à la maison, éliminés par les Capitals de Washington en six matchs.

« C’est assez inusité, a reconnu le gardien de 33 ans. Mais ce n’était pas une course entre ma nouvelle équipe et mon ancienne pour savoir qui se rendrait le plus loin. Je gardais un œil sur les activités des Penguins, mais je me concentrais surtout sur les Knights. »

À voir ses statistiques depuis le début des séries, Fleury n’a jamais perdu sa concentration...