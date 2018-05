La Presse aura besoin de l’aide de l’État

L’aide financière de Québec et d’Ottawa est essentielle à la survie de La Presse, car les dons et les revenus publicitaires ne suffiront pas à assurer son fonctionnement à long terme, croit la famille Desmarais, dont l’entreprise dévoilait vendredi un « bénéfice record » de 525 M$ au premier trimestre.

Alors que Radio-Canada, une société d’État, reçoit près de 1 milliard $ en fonds publics, il est nécessaire qu’Ottawa trouve un modèle afin de financer les autres entreprises de presse du pays, a estimé André Desmarais, le cochef de la direction de Power Corporation du Canada, propriétaire du quotidien.

Du même souffle, il a reconnu qu’il était difficilement acceptable pour l’opinion publique de voir une entreprise multimilliardaire comme la sienne recevoir des subventions de Québec et d’Ottawa.

« Les [libéraux fédéraux] ne veulent pas donner à des familles riches ou à de grosses compagnies et je pense qu’ils ont raison », a indiqué M. Desmarais en marge de l’assemblée annuelle du conglomérat. « Franchement, si j’étais au gouvernement, je me dirais que je ne suis pas là pour donner des subventions à la famille Desmarais. »

L’entreprise, qui a dévoilé vendredi un bénéfice net record de 525 millions $ au premier trimestre de 2018, a pris tout le monde de court en annonçant en début de semaine qu’elle se retirerait complètement de La Presse en transformant celle-ci en organisme à but non lucratif (OBNL).

Dons et subventions

Power injectera 50 M$ dans la nouvelle entreprise et assumera les obligations passées des régimes de retraite de La Presse. La nouvelle société indépendante sollicitera par ailleurs les dons du public et de fondations pour assurer son fonctionnement.

Il s’agit d’un modèle inédit, a reconnu M. Desmarais. « Mais je pense que ça a beaucoup de sens, tant pour les médias canadiens-anglais que québécois. Tous les journaux connaissent des problèmes financiers et je pense que plusieurs d’entre eux en sont rendus à un tournant. »

Ottawa étudie actuellement la possibilité d’aider les médias, mais refuse toujours de s’engager formellement en ce sens.

Par ailleurs, Power Corporation n’écarte pas la possibilité de se défaire d’autres actifs moins rentables à court terme, a laissé entendre l’autre cochef de la direction, Paul Desmarais Jr. Au cours des derniers mois, de nombreux actionnaires ont fait pression pour que l’entreprise se concentre sur le secteur financier et des assurances, alors que la valeur de l’action a perdu près de 10 $ depuis 10 ans. « On pense qu’il y a [...] certaines activités dont on pourrait peut-être se défaire pour créer de la valeur pour nos actionnaires. »

L’entreprise parle de « bénéfice trimestriel record » qui se décompose comme suit : 383 millions $ provenant de la Financière Power et 227 millions $ des Fonds d’investissement Sagard, China Asset Management Co. et autres placements, et finalement une perte 85 millions $ venant de l’exploitation générale et des autres filiales, un groupe où l’on retrouve notamment la filiale propriétaire de La Presse.