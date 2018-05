La santé avant les longues balles

L’an dernier, Kalian Sams semblait se diriger tout droit vers une saison historique, mais une blessure au pouce l’avait empêché de battre le record de 31 coups de circuit dans la Ligue Can-Am établi par Eddie Lantigua en 2005. De retour pour une quatrième saison avec les Capitales, le grand Néerlandais sait que le record est toujours à sa portée, mais il préfère demeurer réaliste quant à ses objectifs individuels.

Sams avait catapulté 23 balles en dehors des limites du terrain l’an dernier en seulement 72 rencontres. À ce rythme, s’il était demeuré en santé, il aurait pu s’approcher du record qui, finalement, a été battu par Joe Maloney des Boulders de Rockland, qui lui, a frappé 35 balles. Mais ce qui est important dans la dernière phrase, c’est davantage « santé » que « record », assure le principal intéressé.

« Le record, je pense avoir ce qu’il faut pour l’atteindre. Toutefois, je ne pense pas autant aux chiffres que je pouvais le faire l’an dernier et je me suis fixé un objectif de 25 coups de circuit. Le reste sera du bonus. En ce moment, je souhaite simplement rester en santé, jouer le plus de matchs possible et aider les jeunes joueurs de l’équipe. Éviter les blessures a d’ailleurs été mon plus gros défi au cours des dernières saisons », a mentionné le numéro 7, ajoutant être encore en période d’adaptation sur la nouvelle surface synthétique du Stade Canac.

« C’est difficile pour les pieds en ce moment, la pression est différente. Par contre, je vais m’y habituer. »

HEUREUX À QUÉBEC

Quoi qu’il en soit, le voltigeur se dit heureux de revenir à Québec, là où il est un favori de la foule. « J’ai joué dans plusieurs endroits dans le monde, mais c’est à Québec que je me sens le plus apprécié par les fans de baseball. Chaque année, ma popularité semble grandir. J’ai reçu plusieurs messages Facebook de gens qui me disaient être heureux que je revienne à Québec. Je suis très heureux d’être de retour. »

CONTEXTE DIFFÉRENT

Évidemment, le retour de Sams à Québec, lui qui a eu quelques pourparlers avec des formations japonaises au cours de l’hiver, réjouit au plus haut point le gérant Patrick Scalabrini.

« Quand Sams est en feu, c’est le meilleur joueur de la Ligue, même pas proche », lance-t-il sans hésiter.

Scalabrini reconnaît d’ailleurs que les attentes sont énormes à l’endroit de son joueur vedette. Toutefois, le contexte est quelque peu différent cette année. La perte de gros canons, notamment Jordan Lennerton et Yurisbel Gracial, fera en sorte que Sams sera un peu moins bien protégé dans la rotation des frappeurs, souligne le gérant.

« Les équipes adverses vont peut-être moins l’attaquer et lui donner plus de buts sur balles. Il va peut-être voler plus de buts que l’an dernier, mais frapper moins de circuits. Par contre, s’il est en forme, c’est un spécimen et il peut présenter des chiffres semblables à l’an dernier. »