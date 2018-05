L’entraide a tellement meilleur goût

Je t’avais déjà raconté mon histoire de cadre tabletté au gouvernement. Par la suite, j’en avais parlé à un journaliste qui en avait fait un article tout en préservant mon anonymat. En le contactant, j’espérais que mon histoire attire la sympathie du public et éveille les consciences pour faire changer les choses. Mais mon idée était mauvaise, car mon employeur a fini par découvrir mon identité et ça m’a valu encore plus d’isolement.

Avant mon temps, j’ai décidé de prendre ma retraite. J’aurais voulu rester au travail encore quelque temps, mais après cinq ans comme cadre tabletté, je ne pouvais plus le supporter. J’ai consulté (psychologue, ressources humaines, associations, etc.) pour savoir pourquoi je restais sur la touche et comment m’en sortir. Mais je n’aurai jamais su ce qui m’a valu d’être ainsi ignoré de mon organisation. Ce que je sais par contre, c’est que pendant ces cinq ans, je fus ignoré de tout le monde, patrons comme collègues.

J’en ai souffert et ils le savaient. Ce qui faisait le plus mal, ce n’est pas l’humiliation d’être ignoré à chaque poste qui se libérait, non. Ce qui faisait le plus mal, c’était de voir l’aveuglement et le manque de compassion de mes collègues. Peut-être avaient-ils peur pour leur carrière personnelle ? Ou encore étaient-ils heureux de me voir dans cette situation ? Le « ils » utilisé ici contient aussi beaucoup de « elles ». S’ils savaient à quel point leur regard, ou plutôt leur absence de regard sur moi, fut pénible à vivre ?

J’ai quitté prématurément, car psychologiquement je n’en pouvais plus. Mon psychologue me disait que je devrais soit quitter pour passer à autre chose ou encore apprendre à vivre avec la situation en profitant du fait que j’étais payé à ne rien faire. Je n’ai pas su. Je n’ai pas pu. Toujours est-il que j’ai laissé mon estime de moi dans cette histoire. J’ai perdu tout espoir dans la compassion des autres. Toutes mes tentatives pour les sensibiliser à la situation des êtres malheureux qui les entourent furent vaines. Ne vaut-il pas mieux vivre dans un monde d’entraide que dans un monde du « chacun pour soi » ?

La retraite devrait être vécue comme une naissance. On se souhaite tous de quitter le travail avec le sentiment du devoir accompli et la reconnaissance de nos pairs. Mais ce ne sera pas mon cas. Et des gens comme moi, il y en a plus qu’on pense. Je ne sais plus trop quoi dire aux gens qui souffrent pareille déveine, car je ne réussis pas à m’en sortir. Ah ! si les gens savaient à quel point une petite attention peut soulager quelqu’un qui souffre !

Merci