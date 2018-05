L’envie irrépressible de séduire

La lecture d’une lettre écrite par une personne histrionique, c’est-à-dire mue par le besoin compulsif et irrésistible de séduire, m’a rappelé de bien mauvais souvenirs. Pour avoir été marié pendant cinq ans avec une femme souffrant de cette compulsion, je peux vous dire que ça n’a rien de facile. Une personne comme ça est superficielle et n’a aucun sens de l’intimité. Notre cas s’est soldé par un divorce et un épuisement émotif complet de ma part.

Guy

Je comprends votre émotion à la lecture de ce texte qui avait au moins le mérite d’être rédigé par une femme reconnaissant son problème et y cherchant des solutions.