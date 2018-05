L’Omnium canadien entre bonnes mains

PONTE VEDRA BEACH | Dans le branle-bas de combat de la refonte du calendrier du circuit de la PGA, l’Omnium canadien ne devrait pas ressortir trop amoché. Au contraire, le tournoi national en ressortirait gagnant.

Placé à la fin de juillet, immédiatement après l’Omnium britannique, il était dans un quelconque purgatoire depuis une dizaine d’années.

Selon les nombreux scénarios et ce qu’il a été permis d’apprendre, le championnat canadien pourrait avoir lieu au début de juin, la semaine précédant l’Omnium des États-Unis, dès l’an prochain. Si tel est le cas, Golf Canada pourrait attirer les gros noms de l’industrie, en préparation du grand tournoi américain.

Invité dans les quartiers généraux de la PGA à Sawgrass, le chef de la direction de Golf Canada, Laurence Applebaum, n’a pas voulu s’aventurer sur le sujet. Mais il n’a pas fait le vol jusqu’en Floride pour jouer les touristes. Ça joue dur en coulisses afin de remporter les places de choix au calendrier. En la Banque Royale du Canada (RBC), commanditaire de l’Omnium canadien et de la Classique Heritage à Hilton Head, il possède un puissant allié.

Rencontré par Le Journal aux abords du somptueux pavillon du Stadium Course, Applebaum était optimiste quant à l’avenir du championnat canadien. Il a également rencontré les clans de grandes vedettes du circuit afin de les attirer dans la région de Toronto. Une tentative qui rime avec la préparation de l’Omnium des États-Unis. Il a entre autres visé les Jordan Spieth, Phil Mickelson, Jason Day et Tiger Woods.

« Chaque soir depuis son retour, je prie pour que Woods décide de s’inscrire à notre tournoi, a blagué Applebaum. La dernière fois, c’était en 2001. Nous sommes prêts à le recevoir n’importe quand. »

À Hamilton

Chose certaine, le championnat ne reviendra pas au Québec de sitôt, tel que mentionné dans ces pages en juillet dernier. Déficitaire, l’édition 2014 au Royal Montréal a refroidi les ardeurs des organisateurs en engloutissant 1,4 million $.

Et ce, même si le club de golf Glen Abbey disparaîtra du paysage d’Oakville sous peu. En juillet, ce parcours recevra l’Omnium pour la 30e et dernière fois. Golf Canada est à la recherche d’un nouvel hôte pour l’édition 2019. Le club de Hamilton en hériterait alors que les membres ont approuvé la tenue de l’événement chez eux. Ils l’avaient accueilli en 2012, 2006, 2003 et 1919.

Et contrairement à ce qu’il avait souhaité l’été dernier, Applebaum peut difficilement motiver l’organisation de l’Omnium canadien féminin au Québec. La catastrophe de 2014 a également rendu les commanditaires frileux.