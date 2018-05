Demain, 12 mai, le Monster Spectacular, cet imposant spectacle mettant en vedette Monster Trucks, VTT et motocross prendra d’assaut le Centre Vidéotron. Les organisateurs convient la population à souligner les 30 ans de succès de l’événement en se rendant au stationnement du Colisée pour un événement familial gratuit. Au programme : « fan fest », au cours duquel petits et grands pourront admirer les Monster Trucks, animation par le DJ Marto et Élodie Déry, des tirages.

En tournée dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Québec, Ottawa, Regina et Saint-John, le Monster Spectacular offre des moments d’adrénaline pour toute la famille. Le premier événement a eu lieu au Colisée de Québec en 1989. Depuis, il continue de rallier les amateurs de sensations fortes et de Monster Trucks. Information : monsterspectacular.com/evenements/ ou lecentrevideotron.ca.