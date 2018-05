Pages Jaunes réduit sa perte

L’entreprise montréalaise Pages Jaunes a réduit sa perte au premier trimestre, à 0,9 million $ ou 0,03 $ par action diluée rapport à une perte de 5,1 millions $ ou 0,19 $ l’action pour la même période l’an dernier.

«L'amélioration de la rentabilité de 4,2 millions $ est attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté et à la baisse de la dotation aux amortissements, facteurs contrebalancés en partie par une hausse des frais de restructuration et autres charges et de la charge d'impôt sur le résultat», a fait savoir la compagnie vendredi.

Rappelons qu’en janvier dernier, Pages Jaunes Limitée a annoncé la suppression de 500 postes, soit environ 18 % des employés de la compagnie.

«L'augmentation du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté au cours du premier trimestre clos le 31 mars 2018 est essentiellement attribuable aux réductions dans notre structure de coûts, incluant des réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés, des réductions des espaces de bureaux de la Société et d'autres réductions au titre des dépenses au sein de la Société», a spécifié l’entreprise qui possède notamment des sites web comme DuProprio.com et Canada411.ca.

Les revenus ont reculé de 11,6 %, passant de 180 millions $ à 159,3 millions $ sur la même période. Le nombre de clients a aussi diminué, passant de 239 500 l’an dernier à 221 100 pour la même période cette année, soit une baisse de 7,7 %.

«Les résultats financiers du premier trimestre ont commencé à refléter les progrès que nous avons accomplis vers l'harmonisation de nos dépenses et de nos produits tout en ouvrant la voie à une croissance rentable pour l'avenir», a déclaré David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.