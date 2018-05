Profits en hausse pour Power Corporation

MONTRÉAL – Le conglomérat montréalais Power Corporation du Canada a dévoilé vendredi des profits en hausse au 1er trimestre.

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2018, l’entreprise de la famille Desmarais a rapporté un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 525 millions $ ou 1,13 $ par action comparativement à 258 millions $ ou 0,56 $ par action pour la même période en 2017.

L’entreprise parle de «bénéfice trimestriel record» qui se décompose comme suit: 383 millions $ provenant de la Financière Power et 227 millions $ des Fonds d'investissement Sagard, China Asset Management Co. et autres placements, et finalement une perte 85 millions $ venant de l'exploitation générale et des autres filiales.

Rappelons que Power Corporation a annoncé cette semaine que le quotidien «La Presse» sera transformé en organisme à but non lucratif (OBNL), indépendant de son groupe. Le grand patron André Desmarais avait souligné que c’est la décision responsable à prendre «dans les circonstances».

Par ailleurs, le conseil d'administration de Power Corporation a annoncé vendredi une hausse de 6,6 % du dividende trimestriel sur les actions participantes, à 38,20 cents par action.