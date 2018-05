Recherche en musicologie

Jérémi Gendron et Charlotte Bonneau Crépin, étudiants en musicologie à l’Université Laval, ont décortiqué la chanson That’s What I Like de Bruno Mars pour comprendre ce qui fait son succès. Leur recherche a suscité l’intérêt de la communauté de chercheurs en musique, si bien qu’ils en présenteront les résultats à l’Université de Regina durant un congrès de l’International Association for the Study of Popular Music, le 29 mai prochain. Marième a rencontré les deux étudiants et en a profité pour découvrir, en compagnie de Serge Lacasse, professeur titulaire de musicologie, le très impressionnant studio et le centre de recherche de l’Université Laval. Rappelons que ce studio de recherche et de création en musique comprend plusieurs régies et sous-régies. Inauguré en février 2014, il a nécessité des investissements de 1 M$. À voir samedi à Pleins feux sur Québec.