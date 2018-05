Simpson fait cavalier seul

PONTE VEDRA BEACH | Webb Simpson est dans une classe à part au Championnat des joueurs. En ronde initiale, il était en plein contrôle de ses moyens. Vendredi, il est tombé dans une zone d’extase en survolant littéralement le Stadium Course du TPC Sawgrass.

L’Américain est installé au sommet du tableau principal avec une confortable avance de cinq coups grâce à une splendide ronde de 63 (-9). N’eût été une gaffe monstrueuse à la normale 3 du 17e trou où il a fait plonger sa balle à l’eau, il mettait le record du Stadium Course dans sa petite poche arrière.

Il avait retranché 10 coups à la normale au moment de planter sa balle sur ce tertre. Un double boguey l’a fait descendre de son nuage.

Simpson, vainqueur de quatre tournois, dont l’Omnium des États-Unis au Olympic Club de San Francisco en 2012, a aussi égalé le record du score le plus bas à l’issue de 36 trous. En 2016, Jason Day avait exécuté 129 coups et était installé en tête à -15, en route vers sa victoire.

Et tant qu’à égaler des records, le golfeur de 32 ans a épaté la galerie sur le neuf de retour en alignant six oiselets, exploit réalisé par huit joueurs avant lui.

Comme un enfant

Avec un fer droit en feu, il ne s’est pas gêné pour réussir de longs roulés qui lui ont fait gagner de précieux coups. Son plus long : un roulé de 34 pieds bon pour l’aigle dès le second fanion, une normale 5. Son compagnon de jeu, Tyrrell Hatton, lui a même demandé de toucher son fer droit afin qu’il soit aussi efficace que le sien.

« Comme un enfant, ça me faisait rire. Tout tombait dans la coupe. Tu sens que peu importe ce qui arrive, tu vas le réussir. J’ai grandi sur un parcours facile, donc ça me rappelait mon enfance quand je réalisais de bons scores, a raconté Simpson. Mais en même temps, tu es au TPC Sawgrass, tu sais que le trouble guette partout. On l’a vu au 17e ! »

À un certain moment, en plus de fracasser le record, il croyait même briser le 60. « C’était une journée tellement agréable. C’est rare chez un golfeur de tout faire correctement. Mes coups de départ, mes fers, mes approches et mes roulés, tout allait bien. »

Celui-ci sait toutefois que l’affaire n’est pas dans la poche. Tout peut encore survenir sur ce parcours.

Bonnes conditions

À la surprise générale, les conditions de jeu permettent aux golfeurs de varloper le Stadium Course. Vendredi, par une journée très chaude et suffocante sur le parcours, peu de vent en matinée et une légère brise en après-midi ainsi que des emplacements de drapeaux équitables, ils ont multiplié les scores dans le rouge.

« C’est très agréable. Il fait plus de 33 degrés Celsius et la balle voyage beaucoup. Quand le vent se lève un brin, c’est un peu plus difficile », a expliqué Jason Day, auteur d’une ronde de 67 (-5), sans boguey.

« Le parcours est très tendre et les verts ne sont pas si rapides. C’est pourquoi les scores sont si bons, a mentionné Henrik Stenson avec sa fiche cumulative de -6. On sait que cela peut changer rapidement ce week-end. »

Pince-sans-rire, le grand Suédois a même trouvé le moyen de blaguer sur le bonhomme de neige qu’il a construit au 11e trou, une normale 4 où il a inscrit un 8 à sa carte. Invité à commenter ses déboires, il ne savait pas par où commencer.

« Ne pas s’engager dans un coup et ne pas s’engager dans un élan, c’est la recette du désastre. J’étais indécis sur bien des choses à ce moment, a-t-il raconté. On va arrêter ça là, ce serait pour le mieux, car le résultat est le même. J’ai quand même réussi à finir décemment. »

En effet, il a fait fondre ce bonhomme de neige avec trois oiselets en rentrant au chalet.

Sueurs froides pour Woods

Même s’il suait à grosses gouttes à sa sortie du parcours en début d’après-midi, Tiger Woods a essuyé des sueurs froides alors qu’il a flirté avec le couperet, tombé à -1. Avec deux compagnons de jeu qui ont éprouvé des difficultés, le Tigre a tenté de régler ses propres problèmes. Il aurait d’ailleurs souhaité jouer aux dards avec les fanions, mais il en a été incapable.

« Le parcours est plus court avec cette chaleur. La balle voyage beaucoup. On doit prendre un bâton en moins qu’à l’habitude. Et je ne réussis pas à coller les drapeaux. C’est l’enjeu », a-t-il souligné.

Pour la première fois depuis 2014, Jordan Spieth a résisté au couperet. Un total de 80 joueurs s’élanceront dans les rondes du week-end.