Le départ de Jonatan Julien plonge Équipe Labeaume dans sa première véritable crise majeure que le chef, dont la propension à être son pire ennemi est bien connue, a lui-même provoquée.

Ce n’est pas la première désertion d’élus au sein du parti, une réalité qui n’a rien d’étonnant après plus d’une décennie de règne et considérant le caractère bouillant du chef.

En 2010, le conseiller Jean Guilbault était lui aussi devenu indépendant parce qu’il était considéré comme une plante verte, avait-il expliqué.

Il avait dénoncé un climat de peur et le manque de respect du maire. Même scénario en 2012, alors que deux autres conseillers avaient déserté le parti.

Dans les trois cas cependant, il s’agissait de personnes plutôt effacées, et qui ne siégeaient pas au comité exécutif. Au contraire, M. Julien, allié indéfectible et bras droit du maire, n’a jamais hésité à aller au front.

M. Labeaume en a d’ailleurs souvent vanté la rigueur, l’authenticité et la détermination, comme on décrivait M. Julien sur le site internet d’Équipe Labeaume.

Il avait confiance en lui au point de lui remettre plusieurs dossiers majeurs depuis près de cinq ans.

Fosse aux lions

Contre toute attente, le maire a carrément jeté M. Julien dans la fosse aux lions, mercredi.

En réponse à une question sur la centrale de police, après une conférence de presse portant sur un tout autre sujet, il a blâmé son collègue, qui l’avait échappé, selon ses dires.

À la lumière des derniers développements, face à un dossier chaotique où les gaffes s’accumulent, M. Labeaume s’est ainsi permis de s’en laver lâchement les mains.

M. Julien n’a pas eu la chance de s’expliquer publiquement qu’il a été cloué au pilori par son propre chef.

C’est donc un homme blessé et démoli qui s’est présenté devant les journalistes, hier.

Retenant ses sanglots à quelques reprises pendant son allocution, M. Julien a pris soin de préciser que le maire avait été tenu au courant de tous les développements dans le dossier de la centrale.

J’ajouterai que si tel n’avait pas été le cas, d’ailleurs, M. Labeaume aurait tout simplement failli à ses responsabilités de maire.

On ne parle pas ici d’un cabanon, mais d’un projet qui traîne depuis près de 20 ans déjà, et qui coûtera aux contribuables plus de 70 millions de dollars.

Maintenant que M. Labeaume s’est aliéné l’un de ses grands complices, il devra se retourner rapidement pour désigner un ou une successeur à M. Julien. Les candidats expérimentés et d’envergure ne pleuvent pas. L’ambiance est à son plus moche à l’interne.

Une voix forte

Quant à M. Julien, il ajoutera une voix forte parmi l’opposition à l’hôtel de ville, qui en a grandement besoin.

Sa sortie ne le dispense pas non plus de s’expliquer par rapport à la centrale de police. Ceci dit, il ferait également un bon candidat pour les libéraux ou la CAQ, en cette année électorale.