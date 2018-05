L’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina (ACAMV) tiendra les 26 et 27 mai, dès 10 h au Centre sportif de Boischatel, 160, rue des Grès, le 15e Symposium de peinture de Boischatel, sous la présidence d’honneur de Mireille Carpentier, artiste peintre de Québec. Les peintres invités, Danny Bouchard, Joanne Ouellet et Jean-Guy Desrosiers, vous convient à une rencontre avec les 45 autres peintres participants.

www.symposiumdeboischatel.com

Virtuose récompensé

Photo courtoisie

La Fondation Palais Montcalm, qui a comme mission d’encourager, de stimuler et de soutenir l’éducation musicale tant pour la relève que pour les jeunes publics, a profité du concert Virtuose Orchestra, présenté le 28 avril dernier, pour remettre au jeune violoniste de 14 ans Benjamin Seah, grand gagnant de la 3e saison de l’émission Virtuose, une bourse de 5000 $. Virtuose Orchestra permet à de jeunes instrumentistes, tous âgés de 9 à 17 ans, de se faire valoir tant en solo qu’en groupe. Sur la photo, Gregory Charles, mentor et animateur de l’émission Virtuose, et André Forcier, président du CA du Palais Montcalm, Maison de la musique, entourent le jeune Benjamin Seah.

Mer et Magie

Photo courtoisie

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, a accepté la présidence d’honneur de la 6e activité-bénéfice « Mer et Magie » au profit de l’organisme Grand Village. Cette soirée, au cours de laquelle le homard sera à l’honneur, aura lieu le mercredi 30 mai, dès 17 h 30 au Pavillon Madeleine Tanguay sur le site du Grand Village de St-Nicolas (Lévis). Fondé en 1965 par le Club Rotary de Québec, ce camp de vacances et de répit accueille chaque année plus de mille personnes, enfants, adolescents ou adultes, vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Renseignements : 418 831-1677. Sur la photo, Sonia Clément, DG du Grand Village, et Marc Picard.

Fondation Résidence Denis-Marcotte

Photo courtoisie

Christopher Cloutier, directeur des ventes chez Ruby auto Hyundai de Thetford, a accepté la présidence d’honneur du 30e Tournoi de golf bénéfice de la Fondation Résidence Denis-Marcotte qui se tiendra le vendredi 8 juin au Club de Golf et Curling de Thetford Mines. Les départs simultanés se feront à compter de 12 h 30 avec une formule 4 balles meilleure balle. Renseignements : 418 338-4556, poste 51600.

La Marche Albatros

Photo courtoisie

Claire Lamarche a accepté la présidence d’honneur de la 4e Marche Albatros pour les soins palliatifs qui se tiendra, en bordure du fleuve, le samedi 26 mai, sur la promenade Samuel-De Champlain. Dès 8 h 30, Claire se joindra aux marcheurs qui auront à choisir entre les deux parcours proposés : le 5 km du quai des Cageux à la côte de l’Église (aller-retour) et le 10 km du quai des Cageux à la côte Gilmour (aller-retour). Cet événement est la principale activité de financement de l’organisme dont la mission est d’accompagner des personnes ayant reçu un diagnostic de fin de vie ou de soins palliatifs. Chaque marcheur inscrit s’engage à amasser un minimum de 60 $ en dons. Renseignements et inscriptions : www.lamarchealbatros.org.

Anniversaires

Photo courtoisie

Annie Laliberté (photo), directrice générale et copropriétaire de Beauport Hyundai, directrice générale/associée Genesis de Québec... Patrick Gosselin, président de Force G Communications... Ima, chanteuse québécoise, 40 ans... Dany Dubé, instructeur, analyste et chroniqueur de hockey, 57 ans... Gildor Roy, comédien, chanteur country et animateur, 58 ans... Plume Latraverse, chanteur québécois, 72 ans... Nancy Greene, skieuse canadienne, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 mai 2017. Aleksandr Bodounov (photo), 65 ans, hockeyeur sur glace soviétique, puis russe... 2011. Manuel Maître, 85 ans, journaliste québécois, d’origine champenoise, pilier du Mouvement parlons mieux... 1981. Bob Marley, 36 ans, auteur-compositeur-interprète jamaïcain.