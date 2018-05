Un Montréalais écope de 15 ans

Un courtier immobilier montréalais vient d’écoper de 15 ans d’incarcération à Toronto pour avoir trempé dans un ambitieux complot visant à importer jusqu’à 15 tonnes de cocaïne au pays.

Photo AFP

La seule consolation de Stephen Tello, c’est qu’il pourra purger sa lourde peine dans un pénitencier situé au Québec pour être plus près des membres de sa famille qui voudront le visiter, privilège accordé par le juge ontarien Kenneth Campbell à la fin avril.

Selon le juge, l’homme de 38 ans, qui se disait prêt à investir plus d’un million de dollars dans cette combine promettant des profits énormes, a dit en cour qu’il n’a maintenant que des regrets concernant ce milieu pernicieux.

L’ex-étudiant de l’Université Concordia est actuellement sans le sou, sa femme l’a quitté et il n’a pas revu son enfant depuis trois ans.

Piégé par un agent double

Stephen Tello faisait partie d’une organisation criminelle pancanadienne d’importateurs de drogue reliés aux cartels colombiens, d’après la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Photo AFP

Ce réseau, dont les membres répartis entre l’Ouest canadien et les Maritimes comptaient six Québécois, a été infiltré par un agent double de la GRC entre l’automne 2014 et le printemps 2015.

L’agent double est devenu un de leurs partenaires en prétendant exploiter une entreprise de courtage de bateaux pouvant transporter clandestinement des stupéfiants entre les Caraïbes et le Canada.

La taupe a eu des rencontres à Toronto et à Montréal avec Tello, l’Ontarien Matthew Fleming et le Québécois Michael Dibben, un proche du gang de l’Ouest, qui a déjà été écroué aux États-Unis pour une importation de coke avec Salvatore Cazzetta, l’ex-leader des Hells Angels.

De vains soupçons

« [Tello] a dit à l’agent qu’il avait 15 tonnes [13 608 kg] de cocaïne à faire sortir du Venezuela dès que possible et que ses gars étaient prêts », a écrit le juge en relatant des propos de l’accusé enregistrés à son insu par l’infiltré.

Leurs ambitions ont cependant diminué en raison d’une foule de problèmes d’ordre financier et de logistique.

En mars 2015, l’organisation a finalement chargé la taupe d’aller quérir plus d’une tonne de cocaïne au large de la Guyane. Et si tout se passait bien, on retournerait y pêcher de « plus gros poissons ».

Mais le projet est tombé à l’eau quand Tello s’est soudainement retiré après avoir laissé entendre qu’il commençait à se méfier de leur transporteur maritime. C’était trop tard, l’agent fédéral ayant déjà amassé des preuves accablantes contre lui.

Photo AFP

Dibben et Fleming ont fini par commander au moins 220 kg de cocaïne à la taupe. Le 17 avril 2015, leur cargaison a été saisie en mer par la Marine française. Ils ont respectivement été condamnés à des peines de 12 ans et 16 ans de prison.

► « Les profits potentiels dans ce marché illicite sont astronomiques, a témoigné un expert de la GRC au procès de Tello, puisque chaque kilo de cocaïne payé 2500 $ en Colombie se vend entre 45 000 $ et 65 000 $ au Canada. »