Un premier match baromètre samedi

Après cinq jours d’évaluation à l’entraînement au Stade Canac, Patrick Scalabrini aura un premier aperçu de son alignement en situation de match, samedi, alors que les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières s’affronteront dans un match préparatoire présenté au Stade Amédée-Roy de Sherbrooke.

Pour cette rencontre, Scalabrini mettra davantage en vitrine les jeunes et ceux qui bataillent pour un poste. Arik Sikula obtiendra le départ, mais on devrait également voir Mark Vasquez, Jay Johnson, Marc-Antoine Bérubé et Christopher Sauvé sur la butte. Dimanche, à Québec, ce sera au tour des vétérans.

« Je veux voir où on se situe par rapport à jeudi prochain (match d’ouverture de l’équipe face aux Jackals du New Jersey), savoir qui est proche et qui est loin. On va avoir une bonne idée de ceux qui en ont fait plus pendant l’hiver, mais on sait que les gars vont être rouillés, c’est sûr. Pour ces matchs, gagner ou perdre, on s’en fout complètement. On verra également le chemin qu’il reste à parcourir pour les joueurs dont le poste est assuré avec l’équipe, avant jeudi prochain », a mentionné Scalabrini.

PLUS QUE MARDI

D’ailleurs, le gérant ne cache pas que les deux matchs du week-end lui serviront davantage de baromètres que celui de mardi prochain face aux Brewers de Montréal, une formation de la Ligue de baseball majeur du Québec.

« Dans un monde idéal, j’aurais préféré commencer par les Brewers et ensuite affronter les Aigles deux fois. Par exemple, que Christopher Sauvé retire des joueurs seniors sur des prises, ça va m’impressionner moins que s’il le fait contre des gars de notre ligue. C’est d’ailleurs pourquoi on va probablement leur envoyer de nos lanceurs mardi, afin qu’ils affrontent nos frappeurs. »

Par ailleurs, les Cubains Yordan Manduley et Lazaro Blanco débarqueront à Québec en cours de journée, samedi. Ils pourraient être en uniforme dimanche.