Un retour réussi pour Morse Code

Les amateurs de rock progressif ont fait un énorme voyage dans le temps, vendredi, avec le retour sur scène de Morse Code. Un voyage réussi où la formation québécoise a fait revivre La marche des hommes, Je suis le temps, Cocktail, La cérémonie de minuit et Qu’est-ce que t’as compris ?

Après un passage, en avant-première, à l’auditorium Jean-Pierre Tremblay, au Campus Notre-Dame-de-Foy, en janvier dernier, et des prestations à Sherbrooke, Montréal et Dorval, Morse Code était de passage à la salle Jean-Paul Tardif du collège Saint-Charles-Garnier. Il s’agissait d’un retour dans la ville où cette formation a vu le jour au début des années 1970.

Morse Code, qui avait tiré sa révérence en 1995, a été réanimé à la suite du décès du chanteur-claviériste et membre fondateur Christian Simard, survenu en décembre 2016.

Morse Code est aujourd’hui constitué des membres originaux Michel Vallée (basse), Daniel Lemay (guitare et flûte traversière), du batteur Gilles Simard, frère de Christian, et du claviériste Gilles « Greg » Beaudoin (claviers) et chanteur Jean Ravel, qui ont joint les rangs de la formation en 2017.

Après un décollage instrumental, avec la pièce Précréation, de l’album Procréation, le quatuor a attaqué une pièce phare de son répertoire avec La Marche des hommes, une longue pièce représentative, avec ses changements de couleur, du rock progressif des années 1970.

Michel Vallée n’a pas trop vieilli, les cheveux noirs de Daniel Lemay ont grisonné et les gens réagissent.

Sobriété

La voix de Jean Ravel, connu pour son projet Rock Story et pour avoir chanté dans Notre-Dame-de-Paris, est un peu trop en arrière. Une situation qui s’est un peu améliorée au fil des chansons. Ravel a une voix juste et puissante et elle a soulevé la foule dans les titres C’est déjà du passé, Prends ton temps, Demain tout va changer, Chevalier d’un règne et Au pays des géants.

Assis souvent sur un tabouret, un peu en retrait, le chanteur adopte une certaine sobriété. Ravel s’approche à quelques occasions du public et la chose est appréciée.

Il faut dire que Christian Simard, qui était la voix principale de Morse Code, était derrière ses claviers et jamais en avant-scène. On lui a d’ailleurs rendu un petit hommage avec un court extrait où on a pu le voir et l’entendre sur des images vidéo.

Morse Code revit, avec ce spectacle, de très belle façon. Le groupe pige dans ses quatre albums francophones, dont le dernier D’un autre monde, lancé en 1995, et dépoussière même un très vieux 45 tours, lancé avant leur premier disque, avec la face A Prends ton temps et la face B intitulée Demain tout va changer.