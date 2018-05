[VIDÉO] Alain Therrien propose une réunion, avec des pantoufles en Phentex, au ministre des Transports

Le député de Sanguinet, Alain Therrien, a fait une drôle de proposition au ministre des Transports, André Fortin, vendredi matin, lors de la Commission des transports et de l’environnement.

«Éventuellement, quand on sera vieux et qu’on ne sera pas en politique, j’aimerais l’inviter et lui dire : “Peux-tu répondre enfin à mes questions?” Avec des pantoufles en Phentex dans les pieds et là, on va pouvoir jaser. Je vais entendre des affaires et on va se dire que ça va rester entre nous. Ça, c’est une fabulation que j’ai. J’[envoie] l’invitation dans 20 ans au ministre. Dans 20 ans, je ne serai peut-être pas mort. Lui, il va être encore gigoteux à l’âge qu’il va avoir, mais bon», a affirmé Therrien avec le sourire aux lèvres.

André Fortin a par la suite indiqué que les deux élus n’auront pas à attendre 20 ans pour se faire une «date». Il a même proposé qu’ils fassent le premier trajet du Réseau électrique métropolitain (REM) ensemble dans 3 ans.