WOW Air veut engager (et payer) 2 amis pour voyager à travers l’Islande (et le monde) cet été

Alerte au job de rêve: la compagnie aérienne islandaise WOW Air est à la recherche de 2 amis prêts à déménager en Islande tout l’été pour l’aider à créer son tout premier guide de voyage.

Vous avez bien lu!

Votre meilleur(e) ami(e) et vous pourriez être payé(e)s pour emménager dans un appart au centre-ville de Reykjavik, faire le tour de l’Islande et de ses merveilles, puis de partir explorer les destinations les plus populaires desservies par WOW Air à travers toute l’Europe et l’Amérique du Nord.

À vous le lagon bleu et les glaciers islandais, Barcelone, San Francisco, Berlin... et bien plus encore!

Une publication partagée par WOW air (@wowair) le 9 Déc. 2016 à 2 :00 PST

Le travail des candidats retenus consistera plus précisément à «documenter leurs voyages au moyen de vlogs, de photos et de conseils détaillés pour chaque ville sur la gastronomie, la vie nocturne, l’accueil, les activités à ne pas manquer, et surtout, le budget et les bonnes aubaines.»

Une publication partagée par WOW air (@wowair) le 13 Juil. 2016 à 3 :35 PDT

Le contrat s’étalera entre le 1er juin et le 15 août 2018.

Une publication partagée par WOW air (@wowair) le 30 Nov. 2016 à 1 :30 PST

Vous avez jusqu’au 14 mai (viiiite!) pour proposer votre candidature «en soumettant sous forme de vlog une idée-voyage humoristique sur [votre] coin de pays et quelques renseignements personnels sur le site de WOW Air».

La compagnie aérienne à très bas prix précise que les passionnés de voyage du monde entier peuvent postuler, à condition d’avoir plus de 18 ans et de pouvoir créer des contenus en anglais.

Les juges dévoileront l’identité du duo chanceux le 18 mai.

Une publication partagée par WOW air (@wowair) le 6 Nov. 2016 à 12 :00 PST

Pour en savoir plus sur les autres conditions de participation et les détails de l'emploi, consultez cette page ou une vidéo explicative.

Bonne chance!