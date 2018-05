LAPOINTE, Paul-Antoine



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Paul-Antoine Lapointe, survenu à Québec, le 3 mars 2018. Il était le fils de feu Anne-Marie Beaudoin et de feu Joseph-Oscar Lapointe. Il habitait à Québec. Ses cendres seront inhumées le 19 mai à 14h, au Cimetière Saint-Thomas-de-Villeneuve, 2853 boul. Louis-XIV, Beauport, QC. Il est allé rejoindre ses sœurs et son frère décédés avant lui: feu Noëlla, feu Mariette, feu Claire (feu Roland Groulx), feu Louis-Marie (Marguerite Tremblay). Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Céline Desrosiers, Alain Lapointe, Yolaine Lapointe (André Côté) et Maxime Côté-Lapointe. Paul était aussi un aventurier malgré une cécité sévère. Il fut membre d'équipage de l'Égaré, un radeau de 30 pieds engagé dans la traversée de l'Atlantique Nord qui s'échoua à Terre-Neuve en 1955, précédant l'Égaré 2 qui accosta en Angleterre en 1956. Il participa au Good Will Tour en 1960, une traversée du continent américain destinée à promouvoir " la fraternité universelle pour un monde meilleur ", qui le mena jusqu'au Mexique où il s'établit pendant plusieurs décennies. Paul était un homme cultivé et affable, d'une grande intelligence et d'une civilité unique. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel du 6e étage du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation MIRA, 1135 2e Rang, Neuville, QC G0A 2R0, Téléphone : (418) 876-1202. https://www.mira.ca