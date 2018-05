Centre funéraire du Plateau



La famille invite ses proches et ses amis à venir célébrer sa vie à lale samedi, 19 mai 2018, de 13 h à 16 h. L'inhumation des cendres se fera au début du mois de juin au Cimetière Saint-Patrick. Un remerciement du fond du cœur à madame Amie Deschamps, travailleuse sociale (Jeffery Hale) en soutien à domicile, qui nous a accompagnées sans relâche, permettant ainsi de mieux nous adapter aux différentes étapes de la vie de notre mère depuis le décès de son époux, notre " Dad ", en 2014. À toute " sa Gang " du Centre de jour de la communauté de soins Jeffery Hale-Saint Brigid's, un gros merci pour tout le " fun " et tout le " pep " que vous avez procuré à notre maman lors de vos activités hebdomadaires. Nous tenons également à remercier tout le personnel de la résidence privée pour aînés, le Manoir Manrèse, qui a côtoyé notre mère depuis près de quatre ans et, plus récemment, le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec (particulièrement Nina) et celui de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, et ce, pour leurs soins respectifs, leur disponibilité et leur grande gentillesse. En terminant, nous voulons également saluer le Dr René Therrien, son médecin de famille en qui elle avait une confiance inouïe depuis plus de 25 ans. Prière de ne pas envoyer de fleurs mais, si vous le souhaitez, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Amis du Jeffery Hale-Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec; téléphone 418 684-2260; site Web : www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.