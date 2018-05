LANDRY, Justine



À la Résidence des Franciscains Enr., le 7 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Justine Landry, épouse de feu monsieur Jules Jobin, fille de feu madame Esther Kearney et de feu monsieur Philippe Landry. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux feu Jules Jobin; sa fille Judith; ses petits-enfants: Saphyre, Mirza, Shiva, Djaahya, Whaakamn, Manichan, Migwèsh et Shalom; ses arrière-petits-enfants: Naïma et Kélya; ses frères: l'abbé Jacques, Jean-Marc, Philippe (Jacqueline Pelletier); sa sœur Louise (Marc Julien); son beau-frère Roger Boudreault (feu Ninette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et autres parents. Elle rejoint ses frères et sœurs décédés: Ninette, Constant, Monique et Pierre. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 16h45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Franciscains pour les soins prodigués à madame Landry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com et Fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.