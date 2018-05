GIROUX, Jeannine Rodrigue



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 avril 2018, à l'âge de 88 ans est décédée dame Jeannine Rodrigue, épouse de feu monsieur René Giroux. Née à Beauport, le 21 novembre 1929, elle était la fille de feu dame Vénérende Bélanger et de feu monsieur Charles-Auguste Rodrigue. Madame demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle lundi 14 mai 2018 de 11 h à 13 h30.Le corps sera porté en terre au cimetière de Ste-Thérèse. Madame Giroux laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Denis Gagné), Josette (Jacques Alain),Sylvie (Jocelyn Binette), Jean-Louis (Marcel Lavoie), Normand (Louisette Forgues); ses petits-enfants: François Gagné (Véronique Ménard), René Gagné (Andréanne Tremblay), Julie Gagné, François Alain (Sara Lamonde), Alexandre Giroux-Binette (Valérie Sylvain), Guillaume Binette (Amélie Fortin); ses arrière-petits-enfants: Édouard, Charles, Mathieu, Gabrielle et Maïka; ses frères et sœurs: Adrien (Raymonde Larue), feu Abbé Benoit, André (Henriette Parent), Clément (feu Rachel Boivin), feu Véronique (Gérard Garneau), Micheline (André Rodrigue), Réjean (Louise Beaulieu); ses belles-sœurs de la famille Giroux: Françoise, Jacqueline Paquet (feu Adélard Giroux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, Pavillon Enfant-Jésus: Site: www.fondationduchudequebec.com, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de