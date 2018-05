MARTINEAU, Alfredine Cantin



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 6 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Alfredine Cantin, fille de feu Armand J. Cantin et de feu Clara Trépanier, conjointe de monsieur Noël Martineau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Noël; ses frères et soeurs: feu Romelus (feu Yvette Drolet), feu Roger (Lucille Paquet), feu Gracien (Denise Lapointe), Éliane (feu Jean-Charles Hébert), feu Marie-Paul (feu Louis de Gonzague Lavoie), Édouard (Diane Paquet), Léona (feu Richard Corriveau) et feu Rollande (Borromé Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau: feu Claire (feu Paul-Henri Paquet), feu Marc (feu Françoise Auger), feu Rita (feu Jean-Paul Bélanger), feu Claude (feu Denise Lortie), feu Ghislaine (feu Guy Laverdière), Colette (Michel Hamel), Pauline (feu Marcel Boissonneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Le Coulongeois et de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour.