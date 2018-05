DUGUAY, Léona



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 mai 2018, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Léona Duguay, épouse de feu Roland Larocque, fille de feu madame Albertine Vallée et de feu monsieur Georges Duguay. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée. Une Liturgie de la Parole sera célébrée en privé ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son partenaire de vie Jean-Louis Amyot; ses enfants: feu Neil Larocque (Jaunita Pelletier), Gilles Larocque (Catherine David), Claude Larocque (Georgina Porter), Pierre Larocque (Suzanne Alajarin); ses petits-enfants: Kristine-Lee Larocque (Kuldbir Saroya), Roland Cody Larocque, Rachel Dara Larocque, Cole Roland Larocque, Jonathan Zarbatany, Mathieu Zarbatany, Matthew Steven (Monica Healey), Emma Steven (Mark Chapuis); son arrière-petit-fils: Neil Jai Saroya; ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999 courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.