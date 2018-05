VIEL, Gilles



À l'Hôpital du St-Sacrement de Québec, le samedi 5 mai, est décédé monsieur Gilles Viel, âgé de 82 ans et 9 mois, époux de madame Louiselle Fraser. Il était le fils de feu monsieur Paul-Émile Viel et de feu dame Gertrude Lévesque. Sa famille et ses amis se réuniront dans l'intimité pour lui rendre hommage. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louiselle et ses enfants: Chantal, Louis Pierre (Frances Ann Emond), François Jean (Jorge Luis Galeano), Philippe (Mireille Côté); ses petits-enfants: Geneviève Blouin, Vincent Blouin (Dominique Bourret-Massicotte), Antoine Viel, Albert Viel et Marilou Côté (Alexandre Doyon), son arrière-petite-fille: Arielle Doyon-Viel. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Guy, Paul-Yvan (Jocelyne Côté), Raynald, Jacques (Céline Lachance), Marie (Claude Beaumont), Nicole (Daniel Pelletier) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille adresse ses remerciements sincères au personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour les soins prodigués au cours de l'hospitalisation de même que pour leur accompagnement de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Téléphone : (418) 527-4294. https://societealzheimerdequebec.com/ ou à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 Téléphone : 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.ca