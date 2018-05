PLANTE, Ghislaine



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le jeudi 3 mai 2018, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédée dame Ghislaine Plante, épouse de monsieur Onésime Vallières et fille de feu monsieur Gérard Plante et de feu dame Marguerite Paradis. Elle demeurait à Lévis, arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Martin; ses filles: Nathalie (Yves Bernard) et Pascale; ses petits-enfants: Philippe, Simon, Géraldine et Louis-Étienne (Marie-Ève Valois); ainsi que ses frères et soeurs: Laurette (Pierre-André Cantin), feu Monique, Marc-Yvon (Madeleine Viens), Denise (Jean-Claude Desbiens), Rachel, Florian (Carmen Labrecque), Mariette, Jean-Baptiste (Denise Beaubien) et Jeanne D'Arc (Royal Laflèche). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vallières; plusieurs neveux, nièces, parents et amis, en particulier monsieur Jean-Marc Fortin et son épouse Lauraine Fecteau. Un gros merci au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de la clinique gériatrique du Centre hospitalier Paul-Gilbert (Charny), ainsi que du Centre de réadaptation de Charny. La famille vous accueillera aule vendredi 18 mai de 19h à 21h et le samedi 19 mai à compter de 13h.