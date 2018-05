MELANSON, Thérèse Lussier



Le 19 avril 2018, le cœur rempli d'amour, est décédée à l'Hôpital Jeffery Hale dame Thérèse Lussier (Terry). Elle était la fille de feu monsieur Roméo Lussier et de feu dame Alice Galarneau. Elle a été l'épouse adorée pendant 60 ans de son " beau Keeno ", feu monsieur Keaven Melanson, qu'elle a enfin rejoint. Elle était la " Loving Mother " de ses " four girls ": Sharon, Carol, Lynda et Sylvia. Elle était également la " p'tite sœur " de feu Rolland, de feu Jean-Jacques et de feu Marc-André Lussier. Elle était une belle-maman aimée et appréciée de ses gendres, Jacques Chabot (Lynda) et Marc Frédéric Parent (Sharon). Elle laisse aussi dans le deuil sa " beautiful and loving sister-in-law ", Sheila Upton, et ses deux beaux-frères, feu Darwin (Solange Melanson) et feu Wayne. Son sourire, son regard, son rire éclatant, son sens de l'humour et de la justice, sa gaieté, son esprit vif, sa combativité, son approche positive, son écoute et son amour inconditionnel manqueront terriblement à toute sa famille…la famille étant ce qui était le plus précieux pour elle. Sa présence et sa personnalité attachante manqueront aussi à ses petits-enfants et à leurs conjoints respectifs: Yan (Valérie Mercier), Gabrielle (Yan Ménard), Anthony (Pierre " Pete " Emond), Torey (Alida Maria Garcia), Frances (Jonathan " Jon " Lehun) et Maxine (William " Will " Lavigne), de même qu'à ses arrière-petits-enfants Miro et Victor (Yan et Valérie), Jenny et Nicolas (Gabrielle et Yan). Quant aux bambins, Avery (Frances et Jon) et Adrien (Anthony et Pete), ils découvriront leur " Nana Terry ", et leur " Pâpâ Keaven ", à travers les souvenirs de leurs parents et de leurs grands-parents. Neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies sont également attristés par son décès.