CAYER, Réal



Au C.H.U.L. de Québec, le 9 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Réal Cayer, époux de Thérèse Bergeron. Il était le fils de feu Joseph et Victorine Cayer. Il demeurait à St-Antoine de Tilly. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyse, Guy (Lynda Houde) et Mireille (Donald Demers) et ses petits- enfants bien aimés: Cloé, Maude, Émilie, Jean-Simon et Ève. Il était le frère de feu Jean-Marc (Claire Dubois). Il laisse aussi dans le deuil, ses sœurs: Denise (Gaétan Boisvert) et Laurette (feu Marcel Dumais); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bergeron: Jean-Charles (Cécile Méthot) Paul-Émile (Huguette Beaudoin) Lise (Jean-Claude Loiselle) Denise (Bas Gordon) et plusieurs neveux et nièces. La famille vous accueillera à la maison funérairele jeudi 17 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi de 9h à 10h30.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur http://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don.