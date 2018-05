LAFOND, Yvette



À l'hôpital St-Sacrement, le 10 mai 2018, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Yvette Lafond, fille de feu madame Germaine Fillion et de feu monsieur Herménégilde Lafond. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, plusieurs neveux, nièces des familles Lafond, Jolin, Bouchard et Cloutier.