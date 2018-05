Borduas inspire Pascale Bussières

Cette idylle a été révélée par le professeur d’histoire de l’art Gilles Lapointe, à qui le fils de M me Laforest a confié les lettres après la mort de cette dernière. Il en a fait un livre, Aller jusqu’au bout des mots, qui a fait l’objet d’une première lecture publique le 3 mars, à Montréal, avec Pascale Bussières et Jean-François Casabonne qui prêtaient leurs voix aux amants.

« Il est beaucoup plus précis, plus clair dans sa pensée. Il est très romantique, érotique même. On sent que Rachel Laforest avait une place très particulière dans sa vie. »