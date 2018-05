Christophe Maé trouve son bonheur à Montréal

Il y a à peine deux mois, Christophe Maé n’avait jamais chanté sur une scène de la métropole. Après deux concerts à guichets fermés à l’Olympia de Montréal la semaine dernière, le chanteur français s’estime déjà officiellement chez lui ici. « Je crois vraiment avoir été adopté. Et je me languis déjà de revenir », confie l’interprète du mégasuccès Il est où le bonheur, attendu à nouveau dans la province à l’automne prochain.

« Si on m’avait dit que j’allais vivre une expérience aussi énorme et magnifique à Montréal, je ne l’aurais jamais cru. C’est trop d’amour pour mes petites épaules », poursuit Christophe Maé en entretien au Journal.

Véritable star en France où il a vendu plus de 5,5 millions d’albums au cours de la dernière décennie, le chanteur amorce maintenant son histoire d’amour avec le Québec. Sa toute première apparition de ce côté-ci de l’Amérique ne remonte qu’à mars dernier, lorsqu’il est venu interpréter son tube Il est où le bonheur à l’émission En direct de l’univers. L’extrait vidéo affiche aujourd’hui plus de 1,6 million de vues au compteur.

Puis, dimanche dernier, ce sont plus de 2,1 millions de fidèles qui l’ont vu – et entendu – chanter cette même chanson à la finale de La Voix.

« Je commence à réaliser à quel point ma chanson parle aux Québécois. Et ça, c’est bluffant. Je ne me serais jamais douté qu’elle aurait ce genre de succès. En fait, elle n’était même pas destinée à être un single. C’était une jolie chanson, mais une simple huitième piste d’album », avance Christophe Maé en riant.

Photo AGENCE QMI, JOEL LEMAY

Un changement de dernière minute

En effet, c’est à la suite d’un changement de dernière minute qu’Il est où le bonheur a été envoyé aux radios françaises, il y a deux ans. Le plan initial était de leur proposer la chanson Californie, un choix « plus logique vu son caractère up tempo ».

« Mais ma femme a insisté. Il est où le bonheur faisait l’unanimité chez mes amis et mes proches. Et à l’ombre de la quarantaine, à l’époque, je me suis dit que c’était la chanson qui était le plus en phase avec ce que je vivais, ce que je voulais véhiculer. Alors j’ai appelé ma maison de disques pour leur dire que j’avais changé d’idée », se rappelle le chanteur, aujourd’hui âgé de 42 ans.

Les semaines qui ont suivi lui auront rapidement donné raison. Le vidéoclip de la chanson cumule à ce jour plus de 37 millions de visionnements, lui ouvrant du même coup les portes non seulement du Canada, mais des États-Unis, où il s’est produit dans les dernières semaines.

« Ça m’a donné l’impression de revivre les premières années de ma carrière en France. Et, franchement, ça m’a fait beaucoup de bien de revenir aux sources, de me retrouver dans de plus petites salles et voir que j’arrive toujours à séduire de nouveaux publics sans artifice », relate-t-il.

De retour bientôt

Désormais de retour en France, Christophe Maé s’avoue « rempli d’énergie et d’inspiration » pour travailler sur son prochain album. Alors qu’il prévoit consacrer son été à l’écriture de son cinquième effort, le chanteur espère avoir de nouvelles chansons à offrir à ses fans québécois à son retour sur nos scènes, l’automne prochain.

« Ça risque d’être tôt pour un tout nouveau spectacle. Mais je reviendrai peut-être avec un ou deux titres inédits », avance-t-il prudemment.

Christophe Maé sera de retour à l’Olympia de Montréal le 25 octobre. Il se produira pour la première fois à Québec, au Centre Vidéotron, le 27 octobre.