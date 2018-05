Départ canon pour les Jets

Les Jets avaient promis de tester le gardien Marc-André Fleury et ils ont tenu parole, samedi soir, à Winnipeg, où ils ont infligé un revers de 4-2 aux Golden Knights de Vegas lors du premier match de la finale de l’Association de l’Ouest.

Blake Wheeler a récolté trois mentions d’aide pour l’équipe locale. Dustin Byfuglien et Mark Scheifele ont chacun conclu la rencontre avec deux points.

Les Jets ont inscrit trois buts dans les huit premières minutes de jeu. Byfuglien a été le premier à enfilr l’aiguille, alors que seulement 65 secondes s’étaient écoulées après la première mise en jeu.

Patrik Laine a doublé l’avance des siens dans la septième minute de jeu, en avantage numérique. Moins de 50 secondes plus tard, Joel Armia a marqué le troisième but des siens. Initialement refusé par les arbitres, le but a ensuite été accordé après révision des officiels à Toronto.

Brayden McNabb a répliqué pour les visiteurs à la neuvième minute de jeu sur un tir des poignets, alors qu’une pénalité venait d’être signalée à la formation manitobaine.

Un 12e pour Scheifele

Mark Scheifele a aussi contribué à l’effort offensif des Jets en marquant son 12e but des séries, à mi-chemin dans le deuxième vingt. La troupe de Paul Maurice évoluait alors avec l’avantage d’un homme.

William Karlsson a réduit l’écart peu après, en avantage numérique. Jonathan Marchessault a obtenu des mentions d’aide sur les deux buts des siens.

Fleury a fait face à 26 tirs devant la cage des visiteurs. Pour sa part, Connor Hellebuyck a repoussé 19 des 21 lancers dirigés vers lui.

Le deuxième match de la série entre les Jets et les Golden Knights aura lieu lundi au Bell MTS Place de Winnipeg.