Face-à-face entre Picasso et les autres

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) propose une exposition sur les changements du regard porté sur les arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques, du 20e siècle jusqu’à nos jours. Un regard sur l’histoire de l’art universelle dans sa globalité, en suivant le fil de la vie de Pablo Picasso et ses influences, lui-même collectionneur d’art « premier ». Plus de 300 œuvres (dont 100 Picasso) et artefacts, une vingtaine d’œuvres d’Afrique du 19e et 20e siècle et autant d’artistes contemporains.

► Exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui, du 12 mai au 16 septembre 2018, au Musée des beaux-arts de Montréal.