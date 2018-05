Le bénévole Gilles Kègle interpelle la classe politique qui, selon lui, semble porter peu d’intérêt aux funérailles qu’il offre aux personnes décédées dans la solitude.

L’homme que plusieurs appellent le « missionnaire de la paix » était à l’église Saint-Roch, vendredi, pour porter à leur dernier repos 28 personnes dont le corps n’a pas été réclamé ou à qui la famille ne peut offrir une sépulture, une cérémonie qu’il organise deux fois par an.

Parmi les 150 personnes qui se sont déplacées, on trouvait notamment des proches retracés par la Fondation Gilles Kègle ou par des enquêteurs de la police.

Il y avait aussi une quarantaine de bénévoles, mais aucun politicien, a fait remarquer Gilles Kègle au Journal. « Ça fait quand même 32 ans que je fais des funérailles, et ce n’est jamais arrivé qu’il y ait un politicien, excepté un représentant de M. Labeaume une fois », a-t-il déploré.

« Pour eux autres, ça n’a pas d’importance. Gilles Kègle n’est pas mort. Quand Gilles Kègle va mourir, c’est sûr qu’ils vont tous se présenter, mais il va être trop tard », a dit celui qui se consacre depuis 50 ans aux personnes démunies.

M. Kègle estime que sa fondation met 100 000 $, annuellement, pour réclamer les corps et assumer les frais funéraires. « C’est la Fondation qui paye et si la Fondation ne payait pas, c’était le gouvernement autrefois qui payait », a-t-il mentionné.

« Le gouvernement ne nous a jamais remerciés pour ça. C’est à se demander s’ils ne sont pas au courant », a-t-il lancé.

Pas une question d’argent

Même si l’argent est une préoccupation constante pour son organisme de bienfaisance, l’homme assure que là n’est pas la question.

« Ce n’est pas l’argent, c’est plus la présence qui manque, la présence des politiciens, précise-t-il. C’est ça qui me fait mal au cœur, de voir qu’ils ne sont pas là. »

Le gouvernement Couillard s’est défendu d’être indifférent au travail de M. Kègle. Le bénévole soutenait avoir invité le premier ministre Philippe Couillard et le ministre Gaétan Barrette à sa cérémonie et ne pas avoir obtenu de réponse.

Les cabinets des deux élus ont toutefois dit n’avoir jamais reçu de telles invitations.

Gilles Kègle a reconnu qu’il a pu y avoir un problème de communication. « On a beaucoup de respect pour le travail de M. Kègle et on se serait fait un point d’honneur de répondre, que la réponse soit positive ou négative », a mentionné le responsable des relations avec les médias de M. Couillard, Charles Robert.