Honneur aux dames

Je reçois des clichés de nos lecteurs tout au long de l’année et je conserve les plus beaux et surtout les plus inspirants. Trois fois l’an, soit à la fête des Mères, à la fête des Pères et juste après le temps des Fêtes, je publie quelques photos de passionnés comme vous. Vous pouvez, vous aussi, me faire parvenir les vôtres, dans une bonne résolution, par courriel, à patrick.campeau@quebecormedia.com. N’oubliez pas d’accompagner le tout d’anecdotes intéressantes. Voici donc de beaux spécimens déjoués par certaines de nos lectrices.

Sur ce cliché, on peut voir trois générations de vraies mordues. Grand-maman Louise Pepin et sa fille Vanessa Pepin-Girard s’affairent à enseigner les différentes notions à la petite dernière de la famille, Angel-Lee. Lors de ce bel après-midi de mars, elles ont essayé de déjouer en vain les poissons du lac Mallonne, dans les Hautes-Laurentides.

Certains chasseurs ont l’impression qu’Anticosti n’abrite pas d’imposants cerfs de Virginie. Détrompez-vous ! Chantal Poulin, de Port-Menier, a prélevé ce magnifique chevreuil de 70 kilos couronné d’un panache de 21 pouces (42 cm) d’envergure. Elle était heureuse que sa prise soit plus grosse que celle de son conjoint.

Juste en regardant la jolie binette d’Alexia Brassard, 10 ans, de Saint-Georges, on devine tout de suite qu’elle aime beaucoup déjouer et combattre les poissons du lac Mégantic. Cette passionnée a eu droit à tout un spectacle lorsque cette splendide truite arc-en-ciel a fait quatre sauts acrobatiques avant qu’elle puisse la maîtriser.

Lise Richard a vécu une fort belle expérience de chasse à Saint-Philémon, dans le comté de Bellechasse. L’an dernier, elle a intercepté une femelle corpulente avec son arbalète. Par pure chance, elle a retrouvé sa flèche. Étant encore en bon état, elle a pu la réutiliser cet automne pour capturer cette imposante biche qui dépassait les 90 kilos.

Kathy Tremblay, de La Tuque, et sa charmante fille Koralie partagent une passion : taquiner la mouchetée. Le printemps dernier, à la pourvoirie Domaine touristique de La Tuque, notre jeune adepte de 6 ans a failli échapper sa canne lorsque cet omble s’est déchaîné au bout de sa Lake Clear or et argentée. Félicitations !

Lors de sa première sortie au lac Noir, Anna Moreau a remarqué un gros cap de roche. Cette pêcheuse chevronnée a alors noué une Lake Clear Wabbler Deep de 3/5 d’once afin de pouvoir exploiter les profondeurs à proximité de cette paroi rocheuse. Dès la deuxième passe, cette ogresse de 1,37 kg s’est laissé tenter.

Imaginez les sensations que Delphine Roy, de Boucherville, a éprouvées lors de sa toute première sortie de pêche au doré lorsqu’elle a soutiré ce majestueux spécimen de 70 cm des eaux du lac Saint-Cyr, près de la Baie-James. Il y a fort à parier que cette capture animera de nombreuses conversations au cours des années à venir.

Le sourire de Giovanna Mancini en disait long ; son époux Santo Barone et leur ami le Dr Éric Iorio ont dû admettre que la truite qu’elle a leurrée était la plus grosse. Giovanna a déjoué la vigilance de ce beau poisson de l’Auberge la Barrière en lui présentant un LiveTarget truite arc-en-ciel. Il pesait 2,2 kilos.