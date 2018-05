Labeaume répondra au départ de Julien

Photos Stéphanie Martin et Stevens Leblanc Le maire de Québec, Régis Labeaume, a entrepris hier une mission de deux jours à New York, où il discutera de développement des entreprises et prononcera une allocution à l’ONU. Il a choisi de laisser retomber la poussière avant de commenter publiquement le départ de son bras droit et conseiller municipal Jonatan Julien.